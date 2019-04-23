Белоруссия может в перспективе нарастить поставки темных нефтепродуктов на Украину на фоне запрета РФ - БНК

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) рассчитывает на рост экспорта битумов на Украину на фоне запрета, который вводит Россия на поставки нефти и нефтепродуктов в эту страну.

"Что касается поставки Россией других продуктов, таких как, например, битумы, то если они будут прекращены, то мы ожидаем рост поставок со стороны Беларуси", - сказал заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб журналистам во вторник в Минске.

При этом он не ожидает роста поставок белорусских светлых нефтепродуктов на Украину на фоне запрета РФ. "Если правильно читать постановление правительства РФ, то там есть несколько нюансов. Если мы говорим про бензины, дизельное топливо, то в нем (постановлении - ИФ) указано, что поставка на территорию Украины может осуществляться по разрешению уполномоченных органов России. Насколько известно, в текущий момент эта поставка осуществляется", сказал С.Гриб.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года правительство РФ сообщило о введении с 1 июня 2019 года запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на свою территорию российских товаров.

В перечень товаров, запрещенных к экспорту на Украину, попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород (код ТНВЭД 2709), вазелин нефтяной, парафин, воск нефтяной микрокристаллический, кокс нефтяной, битум нефтяной, смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий).

В то же время ряд нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710) - прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы будут экспортироваться из РФ на Украину по спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития России.