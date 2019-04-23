Белнефтехим: загрязненная российская нефть начала поступать в ЕС и Украину

Российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и на Украину, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в Мозыре во вторник.
"По результатам тех проб, которые отобраны на границе Республики Беларусь и Республики Польша, мы констатировали, что некачественная нефть уже поступила на территорию Евросоюза. Мы также обладаем оперативной информацией, что нефть с измененными характеристиками уже находится на территории Украины", - сказал В.Сизов.
Он добавил, что белорусская сторона "своевременно, когда констатировала проблему с качеством российской нефти у себя на НПЗ в Мозыре, в соответствии с соглашениями, которые есть у трубопроводных организаций, уведомила своих контрагентов (которым осуществляются услуги по транзиту нефти в направлении Западной Европы - ИФ)".
Минск анализирует масштабы ущерба от поступления в страну нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.
"Пока идет оценка того, какой ущерб нанесен оборудованию. Более того, если сейчас видны очевидные вещи - пропуски теплообменного оборудования, то внутреннее состояние реакторов и трубопроводов может быть оценено только после проведения капитального ремонта", - сказал В.Сизов.
"Поэтому весь этот блок четко юридически фиксируется с привлечением независимых экспертов, Белорусской торгово-промышленной палаты, чтобы вся необходимая фактура уже была в последующем для претензионной работы", - отметил представитель концерна.
Некачественная нефть пока еще продолжает поступать в Белоруссию.
"Пока говорить, что есть какие-то улучшения по потоку нефти, преждевременно", - отметил В.Сизов.
По его словам, в настоящее время лаборатория, которая проводит анализы по хлорорганическим соединениям, работает в перегруженном режиме, поскольку образцы нефти берутся из разных точек.
"Ситуация на самом деле сложная", - заметил В.Сизов.
Белорусская сторона ждет решения ПАО "Транснефть" по увеличению прокачки удовлетворяющей ГОСТу нефти на ОАО "Нафтан" по северной ветке нефтепровода "Дружба" (нефтепровод Сургут-Полоцк), предварительная договоренность есть.
"На наше обращение (в "Транснефть" по вопросу увеличения прокачки нефти по северной ветке - ИФ) последовала реакция, за что мы благодарны российским коллегам. Пока есть предварительная готовность обеспечить прокачку именно по направлению, где нефть не загрязнена", - сказал В.Сизов.
"Я ожидаю официального решения со дня на день", - добавил он.
Концерн "Белнефтехим" поздно вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".
Белорусская сторона 23 апреля проведет встречу с руководством ПАО "Транснефть", чтобы урегулировать ситуацию и договориться о компенсации издержек. В "Гомельтранснефть Дружба" ожидают, что "чистая" нефть поступит в Белоруссию через 8-10 дней с учетом протяженности нефтепровода.
"Полоцктранснефть Дружба" эксплуатирует проходящие по территории Белоруссии участки трансконтинентальных магистральных нефтепроводов Унеча-Полоцк, Сургут-Полоцк и участок нефтепроводов Полоцк-Вентспилс и Полоцк-Биржай-Мажейкяй.
Транзит нефти по северной ветке "Дружбы" в направлении Балтии не ведется с 2006 года.
Спикер парламента Азербайджана призвал депутатов не спешить с призывами к войне
Найдено тело второго военнослужащего ВС Азербайджана, попавшего под лавину в зоне армяно-азербайджанского конфликта - МЧС
Милли меджлис утвердил трех новых членов Вещательного совета ОТР
Прошлогодние торги российского искусства показали лучший результат с 2014 года – Sotheby`s
Tesla намерена запустить сервис беспилотного такси в 2020 году
Внучка Уолта Диснея раскритиковала зарплату гендиректора Walt Disney Co
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
США заявлением по "Хезболле" демонстрирует решимость Вашингтона оказать максимальное давление на Иран - Болтон
Группа японских депутатов посетила святилище Ясукуни в Токио
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Агентство iMARS Communications подписало соглашение о сотрудничестве с Azerbaijan Public Relations Specialists Association и Baku School of PR
В Баку состоялось заседание Попечительского совета Программы «Стипендия мэра Москвы» в Азербайджане
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР