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ТЭК 23.04.2019 12:43

Белнефтехим: загрязненная российская нефть начала поступать в ЕС и Украину

Российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и на Украину, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в Мозыре во вторник.

"По результатам тех проб, которые отобраны на границе Республики Беларусь и Республики Польша, мы констатировали, что некачественная нефть уже поступила на территорию Евросоюза. Мы также обладаем оперативной информацией, что нефть с измененными характеристиками уже находится на территории Украины", - сказал В.Сизов.

Он добавил, что белорусская сторона "своевременно, когда констатировала проблему с качеством российской нефти у себя на НПЗ в Мозыре, в соответствии с соглашениями, которые есть у трубопроводных организаций, уведомила своих контрагентов (которым осуществляются услуги по транзиту нефти в направлении Западной Европы - ИФ)".

Минск анализирует масштабы ущерба от поступления в страну нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

"Пока идет оценка того, какой ущерб нанесен оборудованию. Более того, если сейчас видны очевидные вещи - пропуски теплообменного оборудования, то внутреннее состояние реакторов и трубопроводов может быть оценено только после проведения капитального ремонта", - сказал В.Сизов.

"Поэтому весь этот блок четко юридически фиксируется с привлечением независимых экспертов, Белорусской торгово-промышленной палаты, чтобы вся необходимая фактура уже была в последующем для претензионной работы", - отметил представитель концерна.

Некачественная нефть пока еще продолжает поступать в Белоруссию.

"Пока говорить, что есть какие-то улучшения по потоку нефти, преждевременно", - отметил В.Сизов.

По его словам, в настоящее время лаборатория, которая проводит анализы по хлорорганическим соединениям, работает в перегруженном режиме, поскольку образцы нефти берутся из разных точек.

"Ситуация на самом деле сложная", - заметил В.Сизов.

Белорусская сторона ждет решения ПАО "Транснефть" по увеличению прокачки удовлетворяющей ГОСТу нефти на ОАО "Нафтан" по северной ветке нефтепровода "Дружба" (нефтепровод Сургут-Полоцк), предварительная договоренность есть.

"На наше обращение (в "Транснефть" по вопросу увеличения прокачки нефти по северной ветке - ИФ) последовала реакция, за что мы благодарны российским коллегам. Пока есть предварительная готовность обеспечить прокачку именно по направлению, где нефть не загрязнена", - сказал В.Сизов.

"Я ожидаю официального решения со дня на день", - добавил он.

Концерн "Белнефтехим" поздно вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

Белорусская сторона 23 апреля проведет встречу с руководством ПАО "Транснефть", чтобы урегулировать ситуацию и договориться о компенсации издержек. В "Гомельтранснефть Дружба" ожидают, что "чистая" нефть поступит в Белоруссию через 8-10 дней с учетом протяженности нефтепровода.

"Полоцктранснефть Дружба" эксплуатирует проходящие по территории Белоруссии участки трансконтинентальных магистральных нефтепроводов Унеча-Полоцк, Сургут-Полоцк и участок нефтепроводов Полоцк-Вентспилс и Полоцк-Биржай-Мажейкяй.

Транзит нефти по северной ветке "Дружбы" в направлении Балтии не ведется с 2006 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПРОБЛЕМЫ


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