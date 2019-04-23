Азербайджан в I квартале произвел 283 автомобиля, на складах на 1 апреля имеется 189 автомобилей

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составило 283 единицы, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, в январе текущего года было произведено 89 автомобилей, в феврале – 87, в марте – 107 (производство автомобилей в январе-марте 2018 года не осуществлялось – ИФ).

На складах на 1 апреля 2019 года имеется 189 единиц автомобилей.

В январе-марте текущего года в Азербайджане также произведено 313 тракторов различного назначения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство сократилось на 30,3%. На складах производителей на 1 апреля имеется 88 единиц тракторов.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.

Б.Рустамбеков