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Транспорт и связь 23.04.2019 12:54

Азербайджан в I квартале произвел 283 автомобиля, на складах на 1 апреля имеется 189 автомобилей

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составило 283 единицы, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, в январе текущего года было произведено 89 автомобилей, в феврале – 87, в марте – 107 (производство автомобилей в январе-марте 2018 года не осуществлялось – ИФ).

На складах на 1 апреля 2019 года имеется 189 единиц автомобилей.

В январе-марте текущего года в Азербайджане также произведено 313 тракторов различного назначения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство сократилось на 30,3%. На складах производителей на 1 апреля имеется 88 единиц тракторов.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВТОМОБИЛИ, ТРАКТОРА, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]