Прошлогодние торги российского искусства показали лучший результат с 2014 года – Sotheby`s

В Sotheby`s отмечают рост рынка российского искусства, в прошлом году выручка составила 29 млн долларов.

"Мы преданы русскому рынку, первый аукцион Sotheby`s в России состоялся 30 лет назад. Торги русского искусства очень сильно выросли за последнее время. В частности, прошлый год был успешным - общий результат прошлогодних торгов российского искусства составил 29 млн долларов. Это лучший результат с 2014 года", - сказала на пресс-конференции Генеральный директор Sotheby`s Россия и СНГ Ирина Степанова во вторник.

Она отметила, что за прошлый год выручка компании в целом составила 6,4 млрд долларов.

"Это 16-процентный рост в сравнении с предыдущим годом. Выросли и онлайн торги. 220 млн долларов было заработано только на онлайн торгах в прошлом году", - рассказала И.Степанова.