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Это интересно 23.04.2019 12:58

Прошлогодние торги российского искусства показали лучший результат с 2014 года – Sotheby`s

В Sotheby`s отмечают рост рынка российского искусства, в прошлом году выручка составила 29 млн долларов.

"Мы преданы русскому рынку, первый аукцион Sotheby`s в России состоялся 30 лет назад. Торги русского искусства очень сильно выросли за последнее время. В частности, прошлый год был успешным - общий результат прошлогодних торгов российского искусства составил 29 млн долларов. Это лучший результат с 2014 года", - сказала на пресс-конференции Генеральный директор Sotheby`s Россия и СНГ Ирина Степанова во вторник.

Она отметила, что за прошлый год выручка компании в целом составила 6,4 млрд долларов.

"Это 16-процентный рост в сравнении с предыдущим годом. Выросли и онлайн торги. 220 млн долларов было заработано только на онлайн торгах в прошлом году", - рассказала И.Степанова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ИСКУССТВО, ТОРГИ, SOTHEBY`S

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]