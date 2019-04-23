Объявление Соединенными Штатами вознаграждения за раскрытие источников финансирования ливанского радикального движения "Хезболла" отражает решимость Вашингтона оказать максимум давления на Иран и его приспешников, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Заявление о том, что США выплатят $10 млн за информацию о глобальной финансовой сети "Хезболлы" - еще один пример того, как Соединенные Штаты продолжают расширять масштабы кампании по оказанию максимального давления на Иран и его приспешников", написал Дж.Болтон в своем микроблоге в Твиттере.
О готовности выплатить вознаграждение за информацию, которая поможет нанести ущерб финансовым потокам "Хезболлы" сообщил помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли.
США считают шиитскую организацию "Хезболла" террористической.
В конце прошлой недели, по сообщениям израильских СМИ, министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль на встрече с высокопоставленным представителем Израиля в Москве, просил израильскую сторону убедить Вашингтон отложить реализацию его решения о введении санкций в отношении Ливана.
США ранее объявили о введении санкций против ливанской сети по отмыванию денег для наркобаронов и финансирования "Хезболлы", отмечает израильский телеканал i24NEWS.
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