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Дальнее зарубежье 23.04.2019 13:39

США заявлением по "Хезболле" демонстрирует решимость Вашингтона оказать максимальное давление на Иран - Болтон

Объявление Соединенными Штатами вознаграждения за раскрытие источников финансирования ливанского радикального движения "Хезболла" отражает решимость Вашингтона оказать максимум давления на Иран и его приспешников, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Заявление о том, что США выплатят $10 млн за информацию о глобальной финансовой сети "Хезболлы" - еще один пример того, как Соединенные Штаты продолжают расширять масштабы кампании по оказанию максимального давления на Иран и его приспешников", написал Дж.Болтон в своем микроблоге в Твиттере.

О готовности выплатить вознаграждение за информацию, которая поможет нанести ущерб финансовым потокам "Хезболлы" сообщил помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли.

США считают шиитскую организацию "Хезболла" террористической.

В конце прошлой недели, по сообщениям израильских СМИ, министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль на встрече с высокопоставленным представителем Израиля в Москве, просил израильскую сторону убедить Вашингтон отложить реализацию его решения о введении санкций в отношении Ливана.

США ранее объявили о введении санкций против ливанской сети по отмыванию денег для наркобаронов и финансирования "Хезболлы", отмечает израильский телеканал i24NEWS.

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Тэги: США, ЛИВАН, "ХЕЗБОЛЛА", ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]