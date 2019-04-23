Peugeot-Citroen отзывает в РФ почти 10,4 тыс. автомобилей

ООО "Пежо Ситроен Рус", российское представительство французского автопроизводителя Peugeot-Citroen, отзывает в РФ 10,368 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт.
В частности, отзыву подлежат 10,335 тыс. машин марки Citroen (C1), Peugeot (107), проданных с февраля 2006 по август 2015 гг. Причиной отзыва называется "клеевое крепление стекла задней двери, которое может не обеспечивать прочности сборки".
"На транспортных средствах будет выполнена проверка стекла задней двери и, при необходимости, приклеивание петель к стеклу", - отмечает Росстандарт.
Кроме того, отзываются 32 автомобиля марки Peugeot (Traveller, Expert), Citroen (Spacetourer, Jumpy), реализованных с августа 2017 года по октябрь 2018 года. Здесь причиной отзыва являются "резьбовые крепления задней подвески, которые могут быть затянуты с моментом, выше установленного стандартом завода-изготовителя". На этих машинах заменят резьбовые крепления задней подвески.
Отзыву подлежит еще один автомобиль марки Peugeot Traveller, реализованный в апреле 2018 года. Проблема этой машины в креплении рулевого механизма, "которое может отличаться от предусмотренного заводом-изготовителем". В связи с этим рулевой механизм будет переустановлен.
"Пежо Ситроен Рус" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Для владельцев ремонт будет бесплатным.
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