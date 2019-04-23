Белоруссия планирует в этом году начать альтернативный России импорт нефти

Белорусская нефтяная компания (БНК) рассчитывает до конца нынешнего года организовать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, заявил заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб.
"Мы рассчитываем в этом году начать поставки (через морские порты - ИФ)", - сказал С.Гриб журналистам во вторник в Минске.
"Да, они (порты - ИФ) очень заинтересованы, если мы дополнительный поток нефти пустим через порты либо Украины, либо Балтии. Дополнительный для них соответственно заработок", - добавил представитель БНК.
Комментируя возможные направления импорта, С.Гриб отметил, что "все будет зависеть от условий, которые дадут нам сопредельные страны по перевалке и транспортировке". "Либо балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация. Мозырский НПЗ находится ближе к Украине, то есть вполне возможно, если на Мозырский НПЗ, будет, соответственно, через Украину (транзит нефти). Нафтан ближе к прибалтийским портам, соответственно, логично рассматривать порты Балтийского моря", - пояснил он.
С.Гриб также сообщил, что в случае импорта нефти морским путём через порт Одессы для последующей транспортировки может быть задействован нефтепровод Одесса-Броды. "Если через Украину, в порт Одессы будет поставка, то будет использоваться нефтепровод Одесса-Броды (для транспорта до Мозырского НПЗ - ИФ)", - добавил он.
По словам заместителя гендиректора БНК, поставщик нефти пока не определен. "Все будет зависеть от цены", - сказал С.Гриб. В качестве возможных вариантов он назвал поставки из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии. С.Гриб отметил, что белорусские НПЗ могут перерабатывать 18 сортов нефти. "Могут быть поставки из Азербайджана. Из Ирана - скорее всего, нет, там санкции. Можем перерабатывать нефть из Саудовской Аравии, нигерийскую нефть тоже могут перерабатывать", пояснил он.
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