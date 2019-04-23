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СНГ 23.04.2019 13:57

Президент Казахстана назначил своего спецпредставителя на Байконуре

Бахытжан Намаев назначен специальным представителем президента Казахстана на комплексе "Байконур", сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Распоряжениями главы государства назначен: Намаев Бахытжан Билялович специальным представителем президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минувший понедельник президент Казахстана Касыс-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года".

Протокол был подписан 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге.

Документ предусматривает включение в перечень госорганов, функционирующих в городе Байконур, дополнительно 10 подразделений госорганов Казахстана.

В частности, это подразделение комитета казначейства, отдел занятости и социальных программ, подразделения пограничной службы и другие. Всего 10 госорганов.

Комплекс "Байконур" Россия арендует у Казахстана. Комплекс состоит из города Байконур и одноименного космодрома. В городе проживает более 76,5 тыс. человек, из них около 60% - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана.

В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок.

Казахстан в Байконуре имеет специального представителя президента и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и министерствами.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, БАЙКОНУР, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]