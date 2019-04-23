Президент Алиев принял участие в открытии автодороге в пригороде Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Мардякан-Гала в Хазарском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев был проинформирован о проделанных работах на автодороге. Президент также провел встречу с местными жителями.

Ф.Исазаде