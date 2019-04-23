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Транспорт и связь 23.04.2019 13:18

Президент Алиев принял участие в открытии автодороге в пригороде Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Мардякан-Гала в Хазарском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев был проинформирован о проделанных работах на автодороге. Президент также провел встречу с местными жителями.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АВТОДОРОГА, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]