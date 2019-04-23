Патриарх Кирилл: Зеленскому дан исторический шанс объединить народ Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины, выразив надежду на то, что при нем завершатся гонения на каноническую Церковь этой страны.
"Народ Украины, поддержавший Вашу кандидатуру, связывает с Вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, преодоление существующих конфликтов и разделений", - говорится в обращении патриарха к В.Зеленскому, распространенном пресс-службой главы РПЦ.
При этом патриарх Кирилл убежден, что обеспечить эффективную работу государственной системы ради повышения жизни людей возможно "лишь совместными трудами всех благонамеренных сил общества, при их полноправном участии в общенациональном диалоге".
Обращаясь к В.Зеленскому, патриарх выражает искреннюю надежду на завершение "скорбного периода" притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви.
"Милостивый Бог так споспешествует Вам в добрых делах и начинаниях, подаст мудрость и укрепит в предстоящих трудах на благо народа Украины", - желает предстоятель Русской церкви избранному президенту.
Во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля победил В.Зеленский, набравший свыше 73% голосов, у его оппонента, действующего главы государства Петра Порошенко - свыше 24%.
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