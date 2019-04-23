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СНГ 23.04.2019 14:14

Патриарх Кирилл: Зеленскому дан исторический шанс объединить народ Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины, выразив надежду на то, что при нем завершатся гонения на каноническую Церковь этой страны.

"Народ Украины, поддержавший Вашу кандидатуру, связывает с Вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, преодоление существующих конфликтов и разделений", - говорится в обращении патриарха к В.Зеленскому, распространенном пресс-службой главы РПЦ.

При этом патриарх Кирилл убежден, что обеспечить эффективную работу государственной системы ради повышения жизни людей возможно "лишь совместными трудами всех благонамеренных сил общества, при их полноправном участии в общенациональном диалоге".

Обращаясь к В.Зеленскому, патриарх выражает искреннюю надежду на завершение "скорбного периода" притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви.

"Милостивый Бог так споспешествует Вам в добрых делах и начинаниях, подаст мудрость и укрепит в предстоящих трудах на благо народа Украины", - желает предстоятель Русской церкви избранному президенту.

Во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля победил В.Зеленский, набравший свыше 73% голосов, у его оппонента, действующего главы государства Петра Порошенко - свыше 24%.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПАТРИАРХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]