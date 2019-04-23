Милли меджлис утвердил трех новых членов Вещательного совета ОТР

Милли меджлис (парламент) на пленарном заседании во вторник утвердил имена новых членов Вещательного совета Общественного телевидения и радио (ОТР) Азербайджана.

Новыми членами ВС ОТР стали проректор Азербайджанской Государственной Академии физкультуры и спорта Юсиф Бабанлы (от спортивных федераций), первый зампредседателя Управления мусульман Кавказа Салман Мусаев (от религиозных конфессий) и секретарь Союза композиторов Азербайджана Земфира Гафарова (от творческих организаций).

Их членство в ВС ОТР утверждено на шестилетний срок.

Р.Бабаев