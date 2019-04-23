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Внутренняя политика 23.04.2019 13:22

Милли меджлис утвердил трех новых членов Вещательного совета ОТР

Милли меджлис (парламент) на пленарном заседании во вторник утвердил имена новых членов Вещательного совета Общественного телевидения и радио (ОТР) Азербайджана.

Новыми членами ВС ОТР стали проректор Азербайджанской Государственной Академии физкультуры и спорта Юсиф Бабанлы (от спортивных федераций), первый зампредседателя Управления мусульман Кавказа Салман Мусаев (от религиозных конфессий) и секретарь Союза композиторов Азербайджана Земфира Гафарова (от творческих организаций).

Их членство в ВС ОТР утверждено на шестилетний срок.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОТВР, СОВЕТ, ЧЛЕНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]