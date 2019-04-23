Сумгайытский технопарк приступил к экспорту алюминиевых профилей в Польшу

Сумгайытский технологический парк (STP) осуществил первую экспортную поставку алюминиевых профилей в Польшу, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в STP.

"Переговоры с польскими заказчиками были начаты в январе 2019 года и в конце марта были осуществлены поставки. Первая поставка осуществлена в объеме 20 тонн. В дальнейшем ожидается увеличение поставок алюминиевых профилей на польский рынок", - сказали в STP.

В STP также отметили, что, не смотря на то, что экспорт осуществляется в Польшу, заказчиком алюминиевых профилей является австрийская компания. "В настоящее время ведутся переговоры с компаниями из Польши, Австрии и Дании по поставкам алюминиевых профилей",- сказали в STP.

Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.

На территории STP действует 14 предприятий, 18 производственных площадок.

Создание Сумгайытского технопарка направлено на реализацию крупных инфраструктурных проектов в промышленном секторе Азербайджана.

Б.Рустамбеков