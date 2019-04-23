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ТЭК 23.04.2019 13:32

Сумгайытский технопарк приступил к экспорту алюминиевых профилей в Польшу

Сумгайытский технологический парк (STP) осуществил первую экспортную поставку алюминиевых профилей в Польшу, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в STP.

"Переговоры с польскими заказчиками были начаты в январе 2019 года и в конце марта были осуществлены поставки. Первая поставка осуществлена в объеме 20 тонн. В дальнейшем ожидается увеличение поставок алюминиевых профилей на польский рынок", - сказали в STP.

В STP также отметили, что, не смотря на то, что экспорт осуществляется в Польшу, заказчиком алюминиевых профилей является австрийская компания. "В настоящее время ведутся переговоры с компаниями из Польши, Австрии и Дании по поставкам алюминиевых профилей",- сказали в STP.

Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.

На территории STP действует 14 предприятий, 18 производственных площадок.

Создание Сумгайытского технопарка направлено на реализацию крупных инфраструктурных проектов в промышленном секторе Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, STP, ПОЛЬША, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]