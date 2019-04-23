Найдено тело второго военнослужащего ВС Азербайджана, попавшего под лавину в зоне армяно-азербайджанского конфликта - МЧС

Группа горных спасателей Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана нашла тело второго военнослужащего – Фарруха Мамедова, погибшего в результате схода снежной лавины в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Дашкесанском районе республики.

«Тело прапорщика Хафиза Абдуллаева было найдено 14 апреля. Утром 23 апреля группой горных спасателей найдено тело Ф.Мамедова. Оно передано в соответствующие структуры», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЧС.

Как сообщалось ранее, прапорщик Х.Абдуллаев и военнослужащий сверхсрочной службы рядовой Ф.Мамедов, перемещаясь в направлении позиции, попали под снежную лавину.

Ф.Исазаде