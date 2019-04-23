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Карабахский конфликт 23.04.2019 13:34

Найдено тело второго военнослужащего ВС Азербайджана, попавшего под лавину в зоне армяно-азербайджанского конфликта - МЧС

Группа горных спасателей Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана нашла тело второго военнослужащего – Фарруха Мамедова, погибшего в результате схода снежной лавины в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Дашкесанском районе республики.

«Тело прапорщика Хафиза Абдуллаева было найдено 14 апреля. Утром 23 апреля группой горных спасателей найдено тело Ф.Мамедова. Оно передано в соответствующие структуры», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЧС.

Как сообщалось ранее, прапорщик Х.Абдуллаев и военнослужащий сверхсрочной службы рядовой Ф.Мамедов, перемещаясь в направлении позиции, попали под снежную лавину.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ТЕЛО, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]