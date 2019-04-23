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Регион 23.04.2019 14:35

В Ереване ожидают визита президента РФ до конца года - вице-спикер парламента Армении

В Армении в 2019 году ожидают визита президента России Владимира Путина, заявил вице-спикер армянского парламента Ален Симонян.

"В этом году ожидается визит В.Путина в Армению", - сказал А.Симонян журналистам во вторник, отметив, что контакты между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России "носят частый и теплый характер".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]