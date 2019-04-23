В Ереване ожидают визита президента РФ до конца года - вице-спикер парламента Армении

В Армении в 2019 году ожидают визита президента России Владимира Путина, заявил вице-спикер армянского парламента Ален Симонян.

"В этом году ожидается визит В.Путина в Армению", - сказал А.Симонян журналистам во вторник, отметив, что контакты между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России "носят частый и теплый характер".