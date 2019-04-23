Спикер парламента Азербайджана призвал депутатов не спешить с призывами к войне

Спикер Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов призвал парламентариев воздержаться от призывов к урегулированию нагорно-карабахского конфликта военным путем.
«Чего мы можем добиться одними эмоциональными призывами к войне? Если конфликт можно решить мирным путем, то зачем выступать против этого?», - сказал О.Асадов на пленарном заседании парламента во вторник.
По его словам, депутаты парламенты должны очень «осторожно подходить к этой теме». «Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда заявляет, что наша территориальная целостность не является предметом обсуждения. Поэтому депутаты должны быть осторожными в своих призывах к войне», - подчеркнул О.Асадов.
Р.Бабаев
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