Представители Сеула обсудят в США решение Трампа по санкциям на экспорт иранской нефти

Делегация Южной Кореи отправится в Вашингтон на переговоры в связи с решением Вашингтона о применении санкций в отношении тех стран, которые после 2 мая продолжат закупку иранской нефти, сообщает во вторник южнокорейское агентство "Ренхап".
"Наша цель - это поиск диалога. Это то, что мы пытаемся сделать", - приводит агентство слова представителя МИД Южной Кореи.
Ожидается, что южнокорейскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Южной Кореи по экономическим вопросам Юн Кан-Хюн.
Президент США Дональд Трамп накануне принял решение об отказе от предоставления исключений из санкционого режима для ряда стран, которые закупают в настоящий момент иранскую нефть. В список таких стран входит и Южная Корея.
Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В противном случае они подвергнутся санкциям.
В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, наравне с Южной Кореей входят Китай, Индия, Япония и Турция.
Тем не менее, помощник госсекретаря по вопросам использования энергоресурсов Фрэнсис Фэннон заявил в интервью "Ренхап", что Соединенные Штаты будут продолжать помогать Южной Корее в поиске альтернативы импорту иранской нефти.
Южная Корея в значительной степени полагается на иранский конденсат для производства нефтехимической продукции.
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