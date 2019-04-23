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ТЭК 23.04.2019 14:01

Представители Сеула обсудят в США решение Трампа по санкциям на экспорт иранской нефти

Делегация Южной Кореи отправится в Вашингтон на переговоры в связи с решением Вашингтона о применении санкций в отношении тех стран, которые после 2 мая продолжат закупку иранской нефти, сообщает во вторник южнокорейское агентство "Ренхап".

"Наша цель - это поиск диалога. Это то, что мы пытаемся сделать", - приводит агентство слова представителя МИД Южной Кореи.

Ожидается, что южнокорейскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Южной Кореи по экономическим вопросам Юн Кан-Хюн.

Президент США Дональд Трамп накануне принял решение об отказе от предоставления исключений из санкционого режима для ряда стран, которые закупают в настоящий момент иранскую нефть. В список таких стран входит и Южная Корея.

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В противном случае они подвергнутся санкциям.

В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, наравне с Южной Кореей входят Китай, Индия, Япония и Турция.

Тем не менее, помощник госсекретаря по вопросам использования энергоресурсов Фрэнсис Фэннон заявил в интервью "Ренхап", что Соединенные Штаты будут продолжать помогать Южной Корее в поиске альтернативы импорту иранской нефти.

Южная Корея в значительной степени полагается на иранский конденсат для производства нефтехимической продукции.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, НЕФТЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]