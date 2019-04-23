РФ может ратифицировать Парижское соглашение по климату до конца 2019 г. - Гордеев

Россия может ратифицировать Парижское соглашение по климату до конца 2019 года, считает вице-премьер Алексей Гордеев.

"Россия приветствует заключение Парижского соглашения и считает его надежной международно-правовой основой для долгосрочного климатического урегулирования. Сейчас мы ведем подготовку к ратификации документа в соответствии с нашими внутренними законодательными процедурами. Планируем завершить эту работу и ратифицировать Парижское соглашение до конца 2019 года", - заявил А.Гордеев во время встречи с министром экономического сотрудничества и развития Германии Гердом Мюллером в Москве.

Слова вице-премьера приводит его пресс-служба.

"При этом наша главная внутренняя цель - сокращение эмиссий парниковых газов к 2020 году до уровня не более 75% от их объема в 1990 году. Фактически на протяжении 35 лет Россия будет удерживать испарения на одном уровне, что является крайне амбициозной задачей, - сказал он. - Таким образом, мы в значительной степени компенсируем рост эмиссий в других странах и регионах мира, внеся беспрецедентный вклад в сохранение климата и человечества на земле".

Согласно Парижскому соглашению, для предотвращения необратимых последствий человечеству необходимо удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5-2 градусов (по С) по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи.

По информации Минэкономразвития РФ, приведенной в пресс-релизе, в настоящее время идет активная работа над комплексным нормативным правовым актом о государственном регулировании выбросов парниковых газов. Документ полностью отвечает всем приоритетам климатического сотрудничества и проходит стадию межведомственного согласования.

В частности, законопроект предусматривает, что регулирование выбросов парникового газа будет осуществляться контролирующими органами путем учета и систематизации сведений об объемах выбросов газов. На площадке министерства сформирована рабочая группа по подготовке аналитических материалов и рекомендаций по выполнению целей устойчивого развития (ЦУР) и борьбе с изменением климата и его последствиями.

А.Гордеев также сообщил, что в российской системе госуправления применяется новый проектный подход. Он предполагает реализацию нескольких национальных проектов, которые включают в себя главные национальные цели и ключевые показатели эффективности, обозначенные руководством страны. В том числе дан старт национальному проекту "Экология", объединяющему ряд федеральных проектов по охране окружающей среды и консолидирующему усилия федеральных, региональных властей и муниципальных образований для решения конкретных задач по улучшению экологической ситуации в стране.

Согласно сообщению, Г.Мюллер отметил, что ратификация Россией Парижского соглашения будет важным сигналом для всего мирового сообщества.

Германская сторона также выступила с предложением продолжить сотрудничество на более интенсивной основе - с участием экспертного, научного и бизнес-сообщества. Для этого предложено создать специальную межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься поиском противостояния глобальным вызовам, связанным с голодом, состоянием окружающей среды и биологического разнообразия на планете.

А.Гордеев поддержал инициативу, отметив ее своевременность в свете определения ООН основных целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года, одобренных всеми цивилизованными государствами.