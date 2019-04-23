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23.04.2019 14:26

Пресс-релиз

3 мая в школе № 3 города в Нахичевани пройдет заключительный региональный тур XI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе среди учащихся 7 - 8 классов средних общеобразовательных учебных заведений Азербайджана с русским и азербайджанским языками обучения.

Начало – в 10:00 часов.

6 мая в Доме поэзии города Сумгаита состоится презентация видеоклипа детского ансамбля «Старт» Дома культуры «Достлуг» города Сумгаита на песню «Тёмная ночь». Он создан творческой группой Российского информационно-культурного центра в Баку.

Начало – в 15:00 часов.

7 мая в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной» состоится открытие фотовыставки, посвященной Дню Победы.

Начало – в 12:00 часов.

7 мая в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».

Начало – в 13:00 часов.

7 мая в Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры пройдет концерт солистки Астраханской государственной филармонии Яны Покляновой, приуроченный ко Дню Победы.

Начало – в 16:00 часов

15 мая в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) пройдёт семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ на тему «Как педагог может содействовать раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, формированию эстетического вкуса, интереса к поэтическому жанру художественной литературы».

Начало – в 16:00 часов.

16 мая в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится показ художественного фильма «Экипаж» (киностудия «Мосфильм», 1979 год).

Начало – в 11:00 часов.

21 мая в школе № 17 города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра «Перекличка городов России и Азербайджана» пройдет мероприятие «Царственный Новгород – по следам минувших столетий», посвященное 1160-летию со времени основания древнейшего русского города Новгорода.

Начало – в 12:00 часов.

24 мая в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится презентация книги Ирады Нури «Призрак Сахары». Она организована совместно с Литературно-творческой ассоциацией «Луч».

Начало – в 16:00 часов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]