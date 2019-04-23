Решение Трампа по санкциям на экспорт иранской нефти приведет к нестабильности на Ближнем Востоке -МИД КНР

Представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник предупредил, что нестабильность на Ближнем Востоке станет последствием решения Вашингтона о применении санкций в отношении тех стран, которые после 2 мая продолжат закупку иранской нефти.

"Решение США будет способствовать нестабильности на Ближнем Востоке и на международном энергетическом рынке", - сказал Гэн Шуан журналистам.

По его словам, власти КНР требуют от Вашингтона объяснений в связи с решением по санкциям на экспорт иранской нефти.

Президент США Дональд Трамп накануне принял решение об отказе от предоставления исключений из санкционого режима для ряда стран, которые закупают в настоящий момент иранскую нефть. В список таких стран входит и Китай.

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В противном случае они подвергнутся санкциям.

В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, наравне с Китаем входит Южная Корея, Индия, Япония и Турция.