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ТЭК 23.04.2019 14:42

Решение Трампа по санкциям на экспорт иранской нефти приведет к нестабильности на Ближнем Востоке - МИД КНР

Представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник предупредил, что нестабильность на Ближнем Востоке станет последствием решения Вашингтона о применении санкций в отношении тех стран, которые после 2 мая продолжат закупку иранской нефти.

"Решение США будет способствовать нестабильности на Ближнем Востоке и на международном энергетическом рынке", - сказал Гэн Шуан журналистам.

По его словам, власти КНР требуют от Вашингтона объяснений в связи с решением по санкциям на экспорт иранской нефти.

Президент США Дональд Трамп накануне принял решение об отказе от предоставления исключений из санкционого режима для ряда стран, которые закупают в настоящий момент иранскую нефть. В список таких стран входит и Китай.

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В противном случае они подвергнутся санкциям.

В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, наравне с Китаем входит Южная Корея, Индия, Япония и Турция.

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Тэги: КИТАЙ, США, НЕФТЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]