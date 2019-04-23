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ТЭК 23.04.2019 14:43

Глава иранского МИД увидел в усилении американского давления на Тегеран "панику" в Белом доме

Решение президента США Дональда Трампа по санкциям на экспорт иранской нефти говорит о "панике" в американской администрации, заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Эскалация экономического терроризма против иранцев указывает на панику и отчаяние режима США - и хронические неудачи его сообщников", - написал Дж.Зариф в твиттере.

Глава иранской дипломатии, обращаясь к американскому президенту, заявил, что Тегеран не нуждается в советах Вашингтона.

"Реальная новость (отсылка к привычке Д.Трампа называть многие сообщения в СМИ "фейковыми новостями" - ИФ), президент Трамп: наследники древней персидской цивилизации не выстраивают стратегию, отталкиваясь от "советов" иностранцев, не говоря уже об американцах", - подчеркнул Дж.Зариф.

Накануне Д.Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В свою очередь иранские власти пригрозили закрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Через этот пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

В ноябре 2018 года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Среди них были Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

Саудовская Аравия и ОАЭ выступили с заявлением, в котором выразили готовность обеспечить достаточные поставки нефти. По словам источников агентства Bloomberg, эти две страны могут в относительно короткие сроки увеличить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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