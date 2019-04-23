В Эр-Рияде призывают не снижать давление на Тегеран

МИД Саудовской Аравии выступил с призывом продолжить давление на Иран после того, как накануне президент США Дональд Трамп принял решение о санкциях в отношении стран, которые после 2 мая продолжат закупать иранскую нефть.

Принятая Вашингтоном мера является "необходимым шагом" для того, чтобы привлечь Иран к ответственности за "его дестабилизирующую политику и поддержку терроризма", говорится в заявлении саудовского МИД, распространенном во вторник.

В Эр-Рияде осознают "необходимость дальнейших международных усилий по принуждению режима в Иране к соблюдению международного права и прекращению вмешательства во внутренние дела других стран".

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в связи с решением американской администрации заявил в свою очередь о готовности Эр-Рияда способствовать стабилизации рынка нефти.

"Королевство будет координировать с другими странами-производителями нефти действия по обеспечению достаточных поставок потребителям", - заявил он.

Президент США Дональд Трамп накануне принял решение об отказе от предоставления исключений из санкционого режима для ряда стран, которые закупают в настоящий момент иранскую нефть.

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В противном случае они подвергнутся санкциям.

В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.