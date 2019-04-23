Расходы на американскую программу Social Security в 2020 году могут превысить поступления

Расходы на американскую программу социального обеспечения Social Security могут превзойти размер отчисляемых в нее средств в 2020 году впервые с 1982 года, что приведет к необходимости задействовать ресурсы целевого фонда, объем которого составляет почти $3 трлн, для выплаты пособий, говорится в прогнозе попечителей программ Social Security и Medicare, на который ссылается газета The Wall Street Journal.

Новый прогноз, опубликованный в понедельник, лучше того, что содержался в ежегодном докладе попечителей от 2018 года, согласно которому программа должна была исчерпать свои ресурсы к концу прошлого года.

Улучшение прогноза частично связано с устойчивостью рынка труда США, которая стимулировала рост зарплат и налоговых поступлений. Однако нестабильный долгосрочный прогноз в отношении программ практически не изменился по сравнению с прошлым годом.

К концу 2035 года целевые фонды, созданные для обеих программ, будут исчерпаны, и участники программы Social Security не смогут получать выплаты в полном объеме, если Конгресс США не примет меры для ее поддержки, говорится в докладе. Источниками поступлений на нужды программы служат доходы от налогообложения и проценты от целевого фонда.

"Social Security и Medicare столкнутся с долгосрочной нехваткой финансовых средств с учетом запланированного на текущий момент объема пособий и финансирования", - пишут попечители в своем докладе, призывая власти страны как можно скорее принять меры, чтобы дать возможность вносить постепенные изменения в программы.

В отсутствие изменений участники программы Social Security будут получать лишь примерно три четверти от общего размера полагающихся им пособий.

В более широком контексте рост расходов на Social Security и Medicare может отрицательно сказаться на федеральном бюджете. На обе программы совокупно приходится 45% федеральных расходов без учета процентных выплат по госдолгу.

Белый дом сообщил, что доклад указывает на стоящую перед Конгрессом необходимость объединить усилия с администрацией США и принять меры для сокращения расходов Medicare и борьбы с мошенничеством при получении социальных пособий.

Social Security состоит из двух программ: для пенсионеров и для тех, кому положены пособия по инвалидности. По данным за прошлый год, пособия в связи с выходом на пенсию получили 52,7 млн человек (включая супругов покойных членов программы), а пособия по инвалидности - 10,2 млн человек. Пособия в рамках программы Medicare получили 59,9 млн человек.

Совокупные расходы на программы Social Security и Medicare, согласно прогнозам, составят 8,7% ВВП США в 2019 году, а к 2035 году достигнут 11,6% ВВП.