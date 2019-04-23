Расходы на американскую программу Social Security в 2020 году могут превысить поступления

Расходы на американскую программу социального обеспечения Social Security могут превзойти размер отчисляемых в нее средств в 2020 году впервые с 1982 года, что приведет к необходимости задействовать ресурсы целевого фонда, объем которого составляет почти $3 трлн, для выплаты пособий, говорится в прогнозе попечителей программ Social Security и Medicare, на который ссылается газета The Wall Street Journal.
Новый прогноз, опубликованный в понедельник, лучше того, что содержался в ежегодном докладе попечителей от 2018 года, согласно которому программа должна была исчерпать свои ресурсы к концу прошлого года.
Улучшение прогноза частично связано с устойчивостью рынка труда США, которая стимулировала рост зарплат и налоговых поступлений. Однако нестабильный долгосрочный прогноз в отношении программ практически не изменился по сравнению с прошлым годом.
К концу 2035 года целевые фонды, созданные для обеих программ, будут исчерпаны, и участники программы Social Security не смогут получать выплаты в полном объеме, если Конгресс США не примет меры для ее поддержки, говорится в докладе. Источниками поступлений на нужды программы служат доходы от налогообложения и проценты от целевого фонда.
"Social Security и Medicare столкнутся с долгосрочной нехваткой финансовых средств с учетом запланированного на текущий момент объема пособий и финансирования", - пишут попечители в своем докладе, призывая власти страны как можно скорее принять меры, чтобы дать возможность вносить постепенные изменения в программы.
В отсутствие изменений участники программы Social Security будут получать лишь примерно три четверти от общего размера полагающихся им пособий.
В более широком контексте рост расходов на Social Security и Medicare может отрицательно сказаться на федеральном бюджете. На обе программы совокупно приходится 45% федеральных расходов без учета процентных выплат по госдолгу.
Белый дом сообщил, что доклад указывает на стоящую перед Конгрессом необходимость объединить усилия с администрацией США и принять меры для сокращения расходов Medicare и борьбы с мошенничеством при получении социальных пособий.
Social Security состоит из двух программ: для пенсионеров и для тех, кому положены пособия по инвалидности. По данным за прошлый год, пособия в связи с выходом на пенсию получили 52,7 млн человек (включая супругов покойных членов программы), а пособия по инвалидности - 10,2 млн человек. Пособия в рамках программы Medicare получили 59,9 млн человек.
Совокупные расходы на программы Social Security и Medicare, согласно прогнозам, составят 8,7% ВВП США в 2019 году, а к 2035 году достигнут 11,6% ВВП.
Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и Брюсселем 13 мая не планируется, переговоры по документу продолжаются - МИД Азербайджана
Берлин с интересом наблюдает за контактами Алиев-Пашинян и надеется на их продолжение - посол Германии
Баку и Берлин в мае проведут межмидовские политические консультации
"Дочка" Газпрома в 2021г планирует ввести на Урале СПГ-завод для удвоения объемов поставок в Казахстан
Baki Telefon Rabitesi отбирает поставщика кабелей связи и fast коннекторов
Белоруссия может нарастить экспорт бензинов на 1,6 млн т в год за счет модернизации НПЗ
Участники II мировой войны в Азербайджане получат разовую матпомощь на сумму около $600
Налоговые и таможенные поступления в госбюджет за I квартал превысили прогнозы более, чем на 200 млн манатов - Алиев
Прошлогодние торги российского искусства показали лучший результат с 2014 года – Sotheby`s
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Итоговый концерт посвященный «Неделям Франкофонии» прошел при поддержке Bakcell
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР