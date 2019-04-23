ЕС сожалеет о решении Трампа не исключать ряд стран из нефтяных санкций в отношении Ирана

В Евросоюзе сожалеют о решении президента США Дональда Трампа отказаться от продления мер по исключению ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Все, что я могу сказать на этой стадии, - это то, что мы сожалеем о сделанном вчера США объявлении о невозобновлении своих мер по исключению. Это продолжает увеличивать риск для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который является частью общей архитектуры нераспространения в том, что касается Ирана, и был единогласно одобрен Советом Безопасности ООН", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Она подчеркнула важность СВПД для региональной и международной безопасности.

"Мы как Европейский союз продолжим соблюдать СВПД, пока Иран будет продолжать полностью выполнять решения, связанные с его обязательствами в ядерной области", - отметила М.Коцьянчич.

Представитель Ф.Могерини при этом напомнила, что МАГАТЭ в 14 докладах, последний из которых был опубликован в конце февраля, подтверждало соблюдение Ираном своих обязательств.

Д.Трамп в понедельник принял решение об отказе от продления мер по исключению ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана.

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть.

В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.