Klaipedos nafta ожидает выполнения БНК годовых обязательств, несмотря на приостановку поставок нефтепродуктов

Литовская Klaipedos nafta подтверждает приостановку поставок светлых нефтепродуктов от "Белорусской нефтяной компании" (БНК), но прогнозирует, что по итогам 2019 года обязательства БНК по поставкам будут выполнены.

"Мы получили сообщение от клиента - БНК - о приостановке поставок некоторых продуктов, переваливаемых через терминал Klaipedos nafta, и в настоящее время ожидаем получения более подробной информации от клиента относительно более точных сроков. Мы работаем с клиентом на основе соглашения "бери или плати" (take or pay), поэтому считаем, что ежегодные договорные обязательства для нас будут выполнены", - сказал BNS директор по нефтяному бизнесу Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис.

В соответствии с действующим трехлетним договором между БНК и Klaipedos nafta, до конца октября нефтепродукты поступают в Клайпеду с двух белорусских заводов - Мозырского НПЗ и "Нафтана". Сколько белорусской продукции перегружается через Клайпеду, компания не сообщает.

Как сообщалось ранее со ссылкой на БНК, Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, что привело к сокращению объемов нефтепереработки на белорусских НПЗ.

"На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - отмечал заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб.

По его словам, "экспорт из Белоруссии темных нефтепродуктов сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке".

В настоящее время, отметил С.Гриб, белорусская сторона работает над тем, чтобы "не последовали санкции со стороны контрагентов (внешних - ИФ)".

Klaipedos nafta - государственный оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа в Клайпедском порту.