Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в I квартале сократился на 5,5%

- Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в I-ом квартале 2019 года составил на сумму $56 млн 114,48 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-марте 2019 года в Азербайджан импортировано 2 тыс. 728,38 тонн фармацевтической продукции на $56 млн 114,48 тыс.», - отметили в ГТК.
В I-ом квартале 2018 года импорт в Азербайджан фармацевтической продукции составил 2 тыс. 887,71 тонна на $56 млн 843,17 тыс.
Таким образом, импорт данной продукции в Азербайджан за январь-март 2019 года сократился в количественном выражении на 5,5%, в стоимостном - на 1,3%.
В 2018 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 933,78 тонн фармацевтической продукции на $290 млн 184,22 тыс.
Н.Аббасова
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