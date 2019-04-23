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Дальнее зарубежье 23.04.2019 15:29

Трамп назвал журналистов The New York Times врагами народа и потребовал от них извинений на коленях

Президент США Дональд Трамп считает, что журналисты американского издания The New York Times должны на коленях просить у него прощения после того, как из обнародованного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера выяснилось об отсутствии сговора между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ.

"Интересно, The New York Times извинится передо мной во второй раз, как они сделали после выборов 2016 года. На этот раз извинение должно быть больше и пройти лучше. На этот раз им придется опуститься на колени и попросить прощения - они действительно враги народа!" - написал Д.Трамп в твиттере.

В январе The News York Times сообщила со ссылкой на собственное расследование, что Д.Трамп и его ближайшие советники контактировали с представителями России, Wikileaks и посредниками более 100 раз в ходе президентской кампании 2016 года и до его инаугурации.

"В ходе президентской кампании 2016 года и переходного периода Дональд Трамп и как минимум 17 представителей кампании и его советников контактировали с россиянами, представителями Wikileaks или же с посредниками (этих контактов - ИФ)", - писала газета.

На прошлой неделе был обнародован доклад Р.Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

Ряд представителей Демократической партии высказались о возможности обсуждения процедуры импичмента против нынешнего президента США. Так, первой, кто во всеуслышание призвал это обсудить, стала кандидат в президенты от этой партии, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Также неоднократно к этому призывала член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес.

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Тэги: США, ТРАМП, СМИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]