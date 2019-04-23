Кандидат на должность председателя Европейской комиссии Манфред Вебер заявил, что будет добиваться закрытия проекта "Северный поток-2", если займет этот пост, сообщает во вторник газета "Дзенник Польска".

"Если я стану главой Еврокомиссии, я использую все возможные правила, чтобы заблокировать реализацию проекта "Северный поток 2", - сказал М.Вебер в интервью изданию.

"Я не кандидат от Германии, а кандидат от Европейской народной партии", - отметил он, отвечая на вопрос журналиста о том, не повредит ли его позиция по этому вопросу интересам Германии.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.