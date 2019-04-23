Итоговый концерт посвященный «Неделям Франкофонии» прошел при поддержке Bakcell

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell поддержала проведение концерта под названием «Quoi? Où? Quand?», посвященного «Неделям Франкофонии» в Баку. Концерт прошел с участием студентов Франко-азербайджанского университета (UFAZ), функционирующего в составе Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности (АГУНП).
В мероприятии приняли участие ректор АГУНП, профессор Мустафа Бабанлы, посол Франции в Азербайджане Орелия Бушез, посол Греции в Азербайджане Николаос Канеллос, посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс, представители Bakcell и Французского института культуры, а также профессора и студенты UFAZ.
Франко-азербайджанский университет (UFAZ), который функционирует в составе Госуниверситета Нефти и Промышленности, является одним из престижных учебных заведений страны и всего региона. Организуя мероприятия, подобные дню Франкофонии, Университет проводит работу в сфере популяризации французской культуры и языка, а также вносит свой вклад в развитие музыкальных и артистических навыков у студентов.
Спонсор концерта – компания Bakcell поддерживает развитие образования в стране, уделяя особое внимание студентам и молодежи Азербайджана.
***
О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и Брюсселем 13 мая не планируется, переговоры по документу продолжаются - МИД Азербайджана
Берлин с интересом наблюдает за контактами Алиев-Пашинян и надеется на их продолжение - посол Германии
Баку и Берлин в мае проведут межмидовские политические консультации
"Дочка" Газпрома в 2021г планирует ввести на Урале СПГ-завод для удвоения объемов поставок в Казахстан
Baki Telefon Rabitesi отбирает поставщика кабелей связи и fast коннекторов
Белоруссия может нарастить экспорт бензинов на 1,6 млн т в год за счет модернизации НПЗ
Участники II мировой войны в Азербайджане получат разовую матпомощь на сумму около $600
Налоговые и таможенные поступления в госбюджет за I квартал превысили прогнозы более, чем на 200 млн манатов - Алиев
Прошлогодние торги российского искусства показали лучший результат с 2014 года – Sotheby`s
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Нетаньяху поздравил Зеленского, пригласил посетить Израиль
Экс-премьер Франции Фийон предстанет перед судом по обвинению в растрате
РФ продолжит поддержку группы "ГАЗ" за счет целевых закупок, стимулирования спроса - Мантуров
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР