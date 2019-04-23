Итоговый концерт посвященный «Неделям Франкофонии» прошел при поддержке Bakcell

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell поддержала проведение концерта под названием «Quoi? Où? Quand?», посвященного «Неделям Франкофонии» в Баку. Концерт прошел с участием студентов Франко-азербайджанского университета (UFAZ), функционирующего в составе Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности (АГУНП).

В мероприятии приняли участие ректор АГУНП, профессор Мустафа Бабанлы, посол Франции в Азербайджане Орелия Бушез, посол Греции в Азербайджане Николаос Канеллос, посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс, представители Bakcell и Французского института культуры, а также профессора и студенты UFAZ.

Франко-азербайджанский университет (UFAZ), который функционирует в составе Госуниверситета Нефти и Промышленности, является одним из престижных учебных заведений страны и всего региона. Организуя мероприятия, подобные дню Франкофонии, Университет проводит работу в сфере популяризации французской культуры и языка, а также вносит свой вклад в развитие музыкальных и артистических навыков у студентов.

Спонсор концерта – компания Bakcell поддерживает развитие образования в стране, уделяя особое внимание студентам и молодежи Азербайджана.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

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