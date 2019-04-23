Баку и Берлин в мае проведут межмидовские политические консультации

Азербайджан и Германия 7 мая 2019 года проведут межмидовские политические консультации, заявил германский посол в Баку Михаэль Киндсграб.

«Консультации пройдут в Баку 7 мая. В этой связи в Азербайджан совершит визит завотделом МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Михаэль Зиберт»,- сообщил М.Киндсграб на пресс-конференции в Баку.

По его словам, Баку в конце мая также посетит парламентская делегация Германии.

Ф.Исазаде