Баку и Берлин в мае проведут межмидовские политические консультации

Азербайджан и Германия 7 мая 2019 года проведут межмидовские политические консультации, заявил германский посол в Баку Михаэль Киндсграб.
«Консультации пройдут в Баку 7 мая. В этой связи в Азербайджан совершит визит завотделом МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Михаэль Зиберт»,- сообщил М.Киндсграб на пресс-конференции в Баку.
По его словам, Баку в конце мая также посетит парламентская делегация Германии.
Ф.Исазаде
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