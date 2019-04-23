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Внешняя политика 23.04.2019 15:40

Баку и Берлин в мае проведут межмидовские политические консультации

Азербайджан и Германия 7 мая 2019 года проведут межмидовские политические консультации, заявил германский посол в Баку Михаэль Киндсграб.

«Консультации пройдут в Баку 7 мая. В этой связи в Азербайджан совершит визит завотделом МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Михаэль Зиберт»,- сообщил М.Киндсграб на пресс-конференции в Баку.

По его словам, Баку в конце мая также посетит парламентская делегация Германии.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕРМАНИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]