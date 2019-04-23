Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9126 RUR   0.0266 GBR   2.2079 TRY   0.2916

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.04.2019 17:02

Трамп посетит Великобританию в начале июня

Президент США Дональд Трамп прибудет в Великобританию с государственным визитом в начале июня, сообщили во вторник в Белом доме.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли приглашение Ее Величества Королевы Елизаветы II посетить Великобританию", - говорится в сообщении американской администрации.

Отмечается, что визит Д.Трампа и его супруги в Великобританию состоится с 3 по 5 июня.

"Этот государственный визит подтвердит прочность и особенный статус отношений между США и Великобританией", - указали в Белом доме.

В ходе визита президент США, как ожидается, проведет переговоры с британским премьером Терезой Мэй.

Кроме того, американская президентская чета примет участие в Портсмуте в церемонии, приуроченной к празднованию 75-летия высадки в Нормандии.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант приветствовал сообщение о визите Д.Трампа и выразил надежду на укрепление трансатлантических отношений.

"Важные новости: Ее Величество примет Дональда Трампа и Меланию Трамп в рамках их первого государственного визита в Великобританию в июне. Трансатлантические отношения - это основа мира и процветания во всем мире на протяжении многих лет. Впереди нас ждут великие события", - написал министр в своем аккаунте в Twitter.

Д.Трамп и первая леди США 6 июня отправятся во Францию по приглашению французского лидера Эмманюэля Макрона. Они посетят Нормандию, где пройдут памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзных войск.

"Когда президент будет во Франции, он примет участие в двусторонней встрече с президентом Эмманюэлем Макроном", - отметили в Белом доме.

Годовщина высадки в Нормандии традиционно отмечается 6 июня.

Высадка войск США, Великобритании, Канады и Франции, также называемая "День Д", прошла в Нормандии 6 июня 1944 года. Эта операция стала самой масштабной на западном фронте в ходе Второй мировой войны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БРИТАНИЯ, ТРАМП, ВИЗИТ


Похожие новости


Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце Трамп обсудил по телефону с Мэй вопросы национальной безопасности - Белый дом Мэй обсудила с Трампом последнюю информацию по отравлению в Солсбери - агентство Трамп, комментируя события в Лондоне, назвал террористов бешеными животными США и Великобритания опасаются утечки информации о технологии "стелс" при одновременной покупке Турцией С-400 и F-35 Трамп может задержаться с визитом в Великобритании ради игры в гольф - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]