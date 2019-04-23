Трамп посетит Великобританию в начале июня

Президент США Дональд Трамп прибудет в Великобританию с государственным визитом в начале июня, сообщили во вторник в Белом доме.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли приглашение Ее Величества Королевы Елизаветы II посетить Великобританию", - говорится в сообщении американской администрации.

Отмечается, что визит Д.Трампа и его супруги в Великобританию состоится с 3 по 5 июня.

"Этот государственный визит подтвердит прочность и особенный статус отношений между США и Великобританией", - указали в Белом доме.

В ходе визита президент США, как ожидается, проведет переговоры с британским премьером Терезой Мэй.

Кроме того, американская президентская чета примет участие в Портсмуте в церемонии, приуроченной к празднованию 75-летия высадки в Нормандии.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант приветствовал сообщение о визите Д.Трампа и выразил надежду на укрепление трансатлантических отношений.

"Важные новости: Ее Величество примет Дональда Трампа и Меланию Трамп в рамках их первого государственного визита в Великобританию в июне. Трансатлантические отношения - это основа мира и процветания во всем мире на протяжении многих лет. Впереди нас ждут великие события", - написал министр в своем аккаунте в Twitter.

Д.Трамп и первая леди США 6 июня отправятся во Францию по приглашению французского лидера Эмманюэля Макрона. Они посетят Нормандию, где пройдут памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзных войск.

"Когда президент будет во Франции, он примет участие в двусторонней встрече с президентом Эмманюэлем Макроном", - отметили в Белом доме.

Годовщина высадки в Нормандии традиционно отмечается 6 июня.

Высадка войск США, Великобритании, Канады и Франции, также называемая "День Д", прошла в Нормандии 6 июня 1944 года. Эта операция стала самой масштабной на западном фронте в ходе Второй мировой войны.