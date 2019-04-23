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Социум 23.04.2019 15:52

Налоговые и таможенные поступления в госбюджет за I квартал превысили прогнозы более, чем на 200 млн манатов - Алиев

Налоговые и таможенные органы перевыполнили в I-ом квартале 2019 года прогнозы по поступлениям в госбюджет более, чем на 200 млн манатов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В первые три месяца текущего года бюджетные поступления значительно увеличились. То есть налоговые и таможенные органы перечислили в государственный бюджет свыше 200 млн манатов сверх плана. Это достигнуто за счет реформ, прозрачности и проводимой политики", - отметил глава государства во время встречи с населением в рамках церемонии открытия автомобильной дороги Мардякан-Гала в Хазарском районе Баку.

По словам президента Алиева, полученные дополнительные средства, в первую очередь, направляются на решение социальных вопросов.

"Не случайно, что первый мой указ после президентских выборов в апреле прошлого года был направлен на улучшение благополучия семей шехидов. Мои последующие указы также направлены на улучшение жизни населения. Минимальная зарплата и пенсия были увеличены почти на 40%. Несмотря на то, что в процентном отношении это высокий показатель, он нас не может устраивать, мы должны достичь еще больших", - подчеркнул глава государства.

И. Алиев отметил, что социальные пособия в среднем увеличились в 2 раза, пособия вынужденным переселенцам и семьям шехидов, стипендии студентов – на 50%.

"Подписано много важных указов и распоряжений, направленных на улучшение благополучия населения и бизнес-среды, и мы продолжим работать в этом направлении. Рост минимальной зарплаты и пенсии должен быть постоянным процессом", - сказал И. Алиев.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГОСБЮДЖЕЬ, ПОСТУПЛЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]