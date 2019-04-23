В Иране приняты законы о противодействии политике США

Парламент Ирана принял во вторник законы, обязывающие правительство и вооруженные силы принять меры, которые призваны предотвратить враждебные интересам Исламской республики действия США, сообщило иранское агентство Тасним.

Один из законодательных актов предусматривает принятие юридических шагов в связи с внесением Вашингтоном в список иностранных террористических организаций Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Этот закон требует от правительства действовать в соответствии с принятыми Высшим советом национальной безопасности (ВСНП) мерами с целью "противостоять террористической деятельности американских вооруженных сил, угрожающей интересам Исламской Республики", отмечает агентство.

Согласно второму документу, утвержденному законодателями, "администрация Исламской Республики Иран и вооруженные силы должны принимать необходимые и разумные меры в должное время с тем, чтобы американские вооруженные силы не смогли применить мощь и вооружения против интересов Исламской Республики".

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил КСИР иностранной террористической организацией. В ответ ВСНП Ирана объявил американские вооруженные силы в регионе спонсорами терроризма и внес Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в число террористических группировок.