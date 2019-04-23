Нефть дорожает из-за ужесточения санкций против Ирана, Brent приближается к $75 за баррель

Нефтяной рынок продолжает подниматься после роста накануне, обусловленного ужесточением американских санкций против Ирана.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:44 подорожали на $0,06 (0,08%) - до $74,1 за баррель, рекордного уровня с конца октября 2018 года.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,23 (0,35%) - до $65,78 за баррель.

Обе марки торгуются на рекордных отметках с октября прошлого года на опасениях, что решение США не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран может привести к нехватке топлива на мировом рынке.

"Если экспорт иранской нефти упадет до нуля, то это, естественно, окажет влияние на рынок, - говорит глава консалтинговой компании SVB Energy International Сара Вахшури. - Плюс это происходит по мере приближения летнего сезона в США, когда спрос на бензин достигает пика".

По оценке старшего стратега RBC Capital Markets на сырьевых рынках Хелимы Крофт, поставки нефти из Ирана после 2 мая, когда истечет срок действия текущих разрешений на экспорт, могут упасть на 60%, примерно до 500 тыс. баррелей в сутки.

Саудовская Аравия уже выступила с заявлением, в котором выразила готовность обеспечить адекватные поставки нефти. По словам источников агентства Bloomberg, Саудовская Аравия и ОАЭ могут в относительно короткие сроки вместе увеличить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.