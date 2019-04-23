ВМФ России за семь лет получил 80 боевых кораблей - Путин

Российский Военно-морской флот с 2012 года усилен более чем 80 кораблями и катерами, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Только с 2012 года на вооружение поступило более 80 боевых кораблей и катеров. В их числе три ракетные подводные лодки стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок и 21 надводный корабль", - заявил В.Путин во вторник на петербургской "Северной верфи".

"За последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава. Предстоит сделать ещё многое, поэтому будем наращивать кадровый, научно-технологический потенциал", - сказал президент РФ.

"Хочу в этой связи поблагодарить за самоотдачу, за верность профессии рабочих, инженеров, конструкторов . Общими усилиями мы безусловно приумножим статус России как великой морской державы", - заявил он.