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СНГ 23.04.2019 17:17

ВМФ России за семь лет получил 80 боевых кораблей - Путин

Российский Военно-морской флот с 2012 года усилен более чем 80 кораблями и катерами, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Только с 2012 года на вооружение поступило более 80 боевых кораблей и катеров. В их числе три ракетные подводные лодки стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок и 21 надводный корабль", - заявил В.Путин во вторник на петербургской "Северной верфи".

"За последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава. Предстоит сделать ещё многое, поэтому будем наращивать кадровый, научно-технологический потенциал", - сказал президент РФ.

"Хочу в этой связи поблагодарить за самоотдачу, за верность профессии рабочих, инженеров, конструкторов . Общими усилиями мы безусловно приумножим статус России как великой морской державы", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВМФ, КОРАБЛИ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]