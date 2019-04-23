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Внешняя политика 23.04.2019 16:19

Берлин с интересом наблюдает за контактами Алиев-Пашинян и надеется на их продолжение - посол Германии

Берлин с интересом наблюдает за переговорным процессом по Карабаху, который ведется между лидерами Азербайджана и Армении - Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, заявил посол Германии в Баку Михаэль Киндсграб.

"Мы с интересом наблюдаем за переговорным процессом. Надеемся, что переговоры между лидерами двух стран продолжатся и будут плодотворны",- заявил М.Киндсграб на пресс-конференции в Баку, комментируя ход переговорного процесса.

Дипломат отметил, что Берлин поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспршика в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Он также подчеркнул, что "существующий статус-кво в конфликте неприемлем".

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕРМАНИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]