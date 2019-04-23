Берлин с интересом наблюдает за контактами Алиев-Пашинян и надеется на их продолжение - посол Германии

Берлин с интересом наблюдает за переговорным процессом по Карабаху, который ведется между лидерами Азербайджана и Армении - Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, заявил посол Германии в Баку Михаэль Киндсграб.

"Мы с интересом наблюдаем за переговорным процессом. Надеемся, что переговоры между лидерами двух стран продолжатся и будут плодотворны",- заявил М.Киндсграб на пресс-конференции в Баку, комментируя ход переговорного процесса.

Дипломат отметил, что Берлин поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспршика в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Он также подчеркнул, что "существующий статус-кво в конфликте неприемлем".

Ф.Исазаде