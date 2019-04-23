Берлин поддерживает реализацию проекта Южного газового коридора - посол

Германия поддерживает реализацию проекта создания Южного газового коридора (ЮГК), предназначенного для поставок азербайджанского газа в Европу, заявил германский посол в Баку Михаэль Киндсграб.

"Германия поддерживает реализацию проекта создания ЮКГ и приветствует тот факт, что Азербайджан выступает гарантом энергобезопасности Европы", - сказал М.Киндсграб на пресс-конференции во вторник в Баку.

Дипломат подчеркнул, что Берлин считает Баку надежным партнером в регионе Южного Кавказа и поддерживает заключение нового соглашения по стратегическому партнерству между Азербайджаном и ЕС.

М.Киндсграб также отметил, что Азербайджан и Германия имеют хороший потенциал для увеличения взаимного товарооборота, который по итогам 2018 года составил 1,4 млрд евро.

Кроме того, по его словам, в Азербайджане созданы привлекательные условия для деятельности немецких компаний.

"Двустороннее сотрудничество между нашими странами развивается по многим направлениям. Однако, мы заинтересованы в серьезном расширении двусторонних связей с Азербайджаном и видим перспективы для дальнейшего развития сотрудничества",- сказал дипломат.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии. Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции, поставки начались в июне 2018 года.

Ф.Исазаде