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ТЭК 23.04.2019 16:36

Иран намерен нарастить добычу нефти в ответ на санкции США до более 1 млн б/с

Глава комиссии по безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Хешматолла Фалахапитшех заявил, что Тегеран не будет считаться с антииранскими санкциями США и намерен продолжать наращивать объемы добываемой нефти.

"Мы преодолеем отметку в миллион баррелей нефти в день", - сказал Х.Фалахапитшех журналистам.

По словам парламентария, объемы продаж иранской нефти зависят от двусторонних отношений, а не от решений президента США Дональда Трампа или госсекретаря Майка Помпео.

Накануне Д.Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В свою очередь иранские власти пригрозили закрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Через этот пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

В ноябре 2018 года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Среди них были Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

Саудовская Аравия и ОАЭ выступили с заявлением, в котором выразили готовность обеспечить достаточные поставки нефти. По словам источников агентства Bloomberg, эти две страны могут в относительно короткие сроки увеличить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.

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Тэги: ИРАН, США, НЕФТЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]