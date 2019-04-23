Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и Брюсселем 13 мая не планируется, переговоры по документу продолжаются - МИД Азербайджана

Подписания нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС 13 мая 2019 года не будет, поскольку переговоры между Баку и Брюсселем по данному документу не завершены, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Подписание соглашения между Азербайджаном и ЕС непосредственно 13 мая не предусмотрено, поскольку переговоры по документу, который составит правовую основу партнерских отношений, еще продолжаются",- заявил Л.Абдуллаева агентству "Интерфакс-Азербайджан".

Ранее во вторник, спикер Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов заявил, что подписание нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом запланировано на 13 мая.

Он отметил, что в проекте соглашения нашел отражение факт нарушения Арменией территориальной целостности Азербайджана.

"Это очень важный вопрос, мы долго работали над ним и достигли того, чтобы в это соглашение были включены пункты, касающиеся территориальной целостности Азербайджана", - сказал О.Асадов.

4 апреля член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявил, что переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом могут быть завершены к середине мая.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что стороны близки к завершению переговоров по соглашению. По его словам, недавно стороны достигли синхронизации по всем трем частям переговоров. "Так, в связи с согласованием 90% вопросов мы сегодня обладаем очень хорошими возможностями", - сказал глава МИД Азербайджана, добавив, что в последнее время стороны провели ряд "круглых столов" и видео-конференций, и эти шаги будут продолжены и в последующие дни.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ф.Исазаде