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Социум 23.04.2019 16:51

Участники II мировой войны в Азербайджане получат разовую матпомощь на сумму около $600

Президент Азербайджана распорядился о выделении единовременной материальной помощи участникам II мировой войны 1941-1945 годов, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, подписанному во вторник, участникам ВОВ выделяется единовременная материальная помощь в размере 1 тыс. манат ($588 по текущему курсу), вдовам погибших во ВОВ или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы II мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 500 манатов ($294).

Для обеспечения выдачи материальной помощи из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год, будет выделено 5 млн манатов.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВОВ, ПОМОЩЬ, МАТЕРИАЛЬНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]