Участники II мировой войны в Азербайджане получат разовую матпомощь на сумму около $600

Президент Азербайджана распорядился о выделении единовременной материальной помощи участникам II мировой войны 1941-1945 годов, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, подписанному во вторник, участникам ВОВ выделяется единовременная материальная помощь в размере 1 тыс. манат ($588 по текущему курсу), вдовам погибших во ВОВ или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы II мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 500 манатов ($294).
Для обеспечения выдачи материальной помощи из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год, будет выделено 5 млн манатов.
Р.Бабаев
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