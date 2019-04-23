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СНГ 23.04.2019 17:45

Переговоры лидеров РФ и КНДР во Владивостоке будут сосредоточены на урегулировании проблемы Корейского полуострова - Ушаков

Россия намерена способствовать максимальному закреплению позитивных тенденций в процессе урегулирования ядерной проблемы КНДР, по-прежнему актуальна "дорожная карта", разработанная Москвой и Пекином по этому вопросу, заявил во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Российская сторона намерена всячески способствовать закреплению позитивных тенденций, совместно с другими так или иначе вовлеченными странами будем продолжать работать над формированием предпосылок и благоприятной атмосферы для достижения серьезных договоренностей по урегулированию проблемы Корейского полуострова", - сказал Ю.Ушаков журналистам на брифинге в преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке 25 апреля.

По его словам, предстоящие переговоры В.Путина с Ким Чен Ыном "будут направлены, прежде всего, на решение этих задач".

Помощник главы государства отметил, что в 2017 году Россия и Китай разработали "дорожную карту" по урегулированию ситуации вокруг КНДР, "которая актуальна и в настоящий момент".

"Она предусматривает поэтапное продвижение: сначала приостановление северянами пуска баллистических ракет и ядерных испытаний, а американцами - крупномасштабных военных учений, затем предусматривает переход к комплексному урегулированию, включая и денуклеаризацию, с конечной целью формирования в регионе коллективной системы мира и безопасности", - напомнил Ю.Ушаков.

Он подчеркнул, что первая часть этой "дорожной карты" уже реализована. "Пхеньян ввел мораторий на испытания, а США и Южная Корея отказались от крупных совместных военных учений. Теперь нужно переходить ко второй части этой "дорожной карты". И мы этому будем способствовать", - сказал помощник президента РФ.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, УШАКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]