Белоруссия может нарастить экспорт бензинов на 1,6 млн т в год за счет модернизации НПЗ

Модернизация НПЗ позволит Белоруссии дополнительно увеличить экспорт бензинов на 1,3-1,6 млн тонн в год, перспективными рынками являются Африка и Латинская Америка, сообщил заместитель гендиректора "Белорусской нефтяной компании" (БНК) Сергей Гриб.

"Экспорт бензинов после реконструкции белорусских НПЗ вырастет на 1,3-1,6 млн тонн в год. Мы видим, что Евросоюз не будет премиальным рынком по поставкам бензинов", - сказал заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб, выступая во вторник на семинаре, организованном Национальным центром маркетинга (входит в структуру МИД).

По его словам, в связи с этим БНК ищет новые рынки экспорта бензинов. "Есть Африка, там дефицитный рынок по бензинам. Можем начать поставки в Латинскую Америку. Рынки, куда продавать, есть, если Евросоюзу не надо будет наше топливо", - сказал С.Гриб.

Он также отметил, что в БНК считают приемлемыми риски платежеспособности при поставке нефтепродуктов в Африку.

Белстат не публикует данные об экспорте бензина из Белоруссии. В целом экспорт нефтепродуктов в 2018 году, по данным статистики, равнялся 11,9 млн тонн (снижение на 3,1% к 2017 году). Мозырский НПЗ, по его собственным данным, в 2018 году экспортировал 3 млн тонн бензинов.

Белоруссия намерена привлечь иностранные компании для ускорения строительно-монтажных работ на текущих проектах по модернизации нефтеперерабатывающих заводов, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в Мозыре во вторник.

"Мы приходим к той фазе, когда должен осуществляться монтаж очень сложных узлов - это блоки высокого давления с толстостенными трубами, трубами большого диаметра, с трубами из марок стали специального исполнения. Для их монтажа и сварки нужен персонал, имеющий опыт реализации подобных проектов", - сказал В.Сизов.

По его словам, в настоящее время в Белоруссии "физически недостаточно (таких квалифицированных - ИФ) трудовых ресурсов для того, чтобы с той интенсивностью, которую позволяет иметь наличие документации и поставленное оборудование, производить монтаж".

"Поэтому рассматривается вопрос по привлечению трудовых ресурсов из-за пределов республики, что позволит ускорить процессы по завершению строительно-монтажных работ", - продолжил зампредседателя концерна.

В.Сизов отметил, что это могут быть представители российских, азербайджанских, турецких, европейских, китайских компаний. "Рассматривается весь спектр для того, чтобы создать конкуренцию между компаниями, получить максимально справедливую цену и не привести к значительному удорожанию этих проектов", - сказал он.

Строительно-монтажные работы по текущим проектам модернизации на ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан" должны быть завершены к 7 ноября, напомнил В.Сизов.

Как сообщалось, модернизация "Нафтана" и Мозырского НПЗ направлена на увеличение мощностей и глубины переработки нефти. Стоимость проекта на "Нафтане" составляет $1,64 млрд, на Мозырском НПЗ - $1,735 млрд.

После модернизации белорусские НПЗ будут иметь мощности по переработке по 12 млн тонн нефти год.

В настоящее время глубина переработки на "Нафтане" составляет 73%, на Мозырском НПЗ - около 78%. Мощности "Нафтана" по переработке нефти равны 8,2-8,3 млн тонн, Мозырского НПЗ - 9,6-10 млн тонн в год.

Индекс Нельсона (характеризует уровень технологической оснащенности) у "Нафтана" составляет 9, у Мозырского НПЗ - 8,96.