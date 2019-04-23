Нетаньяху поздравил Зеленского, пригласил посетить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

"В поздравлении он выразил надежду на продолжение позитивных отношений двух стран и пригласил Зеленского посетить Израиль", - сообщается на официальном сайте В.Зеленского и его команды во вторник.