Государство продолжит работу по оказанию поддержки группе "ГАЗ" (MOEX:GAZA), попавшей под американские санкции вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской.

"Мы всегда поддерживали ("ГАЗ" - ИФ) за счет целевых закупок, госпрограмм поддержки спроса, работ по НИОКР в части импортозамещения. Это комплексная работа, которая проводится и будет проводиться и впредь", - сказал журналистам в Петербурге глава Минпромторга Денис Мантуров, отвечая на вопрос об оказании господдержки "ГАЗу".

"В прошлом году мы выделили больше 20 млрд рублей, из них на "ГАЗ" приходится около 8 млрд рублей. В этом году пока еще не принято решение о целевых закупках, бюджет еще не сформирован в этой части. Работает только программа поддержки спроса", - отметил он.

На прошлой неделе группа "ГАЗ" заявила, что предлагает субсидировать государственных потребителей автотехники, а также попросила о субсидиях по кредитам. Правительство следит за ситуацией вокруг группы "ГАЗ", будет оказывать необходимую поддержку, заявил, в свою очередь, профильный вице-премьер Дмитрий Козак.

При этом Д.Козак напомнил, что "ГАЗ" "является важным предприятием, где работает 60 тыс. человек". "Мы уделяем поддержке этого предприятия большое внимание, и они испытывают определенные трудности. Несмотря на то, что санкции в отношении "ГАЗа" не вступили в силу, многие поставщики - у него около 600 поставщиков, поставляют комплектующие только по предоплате, есть сложности", - отметил он.

До этого О.Дерипаска в интервью иностранным СМИ предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций. "Она (группа "ГАЗ" - ИФ) может обанкротиться и быть национализирована", - заявил О.Дерипаска, отметив, что даже в случае национализации "ГАЗа" тысячи сотрудников компании все равно, скорее всего, потеряют работу. При этом он добавил, что готов сократить свое присутствие в капитале "ГАЗа", но признал, что в настоящее время успех переговоров с Минфином США "маловероятен".

По данным газеты "Коммерсантъ", гендиректор группы "ГАЗ" Вадим Сорокин написал письмо Д.Козаку с просьбой выделить 29,5 млрд рублей господдержки. Без этих средств компания, находящаяся под угрозой введения санкций США, видит риск дефолта и негативных социально-экономических последствий. В компании жалуются, что из-за последствий санкций были вынуждены увеличить кредитный портфель в 2018 году на 20,7 млрд рублей, до 73,6 млрд рублей, а оборотный капитал - на 24,7 млрд рублей. По итогам года отрицательный денежный поток составил 11,3 млрд рублей, таким образом, "ГАЗ" потратил на увеличение оборотного капитала все собственные средства, включая полученную прибыль.

Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций приведет к снижению производства на 40%. Это в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель (700 млн рублей в месяц банковских процентов).