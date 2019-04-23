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Дальнее зарубежье 23.04.2019 18:45

Экс-премьер Франции Фийон предстанет перед судом по обвинению в растрате

Уголовное дело о растрате, возбужденное в отношении бывшего премьер-министра Франции и кандидата в президенты Франсуа Фийона и его супруги, передано в суд, сообщила во вторник газета "Монд".

Скандал вокруг Ф.Фийона возник в разгар предвыборной кампании 2017 года, в которой экс-премьер был кандидатом правых в президенты. Политика подозревали в фиктивном найме на работу в парламент собственной супруги и детей. Дело было возбуждено перед первым туром президентских выборов, отмечает Международное французское радио.

Ф.Фийону предъявлены обвинения в растрате государственных средств. По этой статье бывшему премьер-министру президента Николя Сакрози грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до одного миллиона евро, отмечает радиостанция.

Вместе с Ф.Фийоном перед судом предстанет его супруга Пенелопа, именем которой французская пресса окрестила скандал двухлетней давности - "Пенелопагейт". Ей предъявлены обвинения в соучастии в растрате. Третий обвиняемый по делу Марк Жуло, который занимал депутатское место Ф.Фийона в Национальном собрании, пока главный обвиняемый находился на посту премьера (в 2007-2012 гг.).

Скандал "Пенелопагейт" разразился в январе 2017 года, когда сатирическое издание "Канар аншене" опубликовало информацию о том, что супруга Фийона долгие годы получала зарплату в парламенте как помощник своего мужа-депутата, но в реальности там никогда не работала.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИТИК, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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