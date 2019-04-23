Пресс-релиз

3 мая в школе № 3 города в Нахичевани пройдет заключительный региональный тур XI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе среди учащихся 7 - 8 классов средних общеобразовательных учебных заведений Азербайджана с русским и азербайджанским языками обучения.

Начало – в 10:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



