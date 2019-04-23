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Дальнее зарубежье 23.04.2019 17:47

В Саудовской Аравии казнили почти 40 террористов

В Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении 37 граждан страны, которых ранее признали виновными в терроризме, сообщают западные СМИ со ссылкой на МВД страны.

По данным СМИ этих людей обвиняли в следовании экстремистской идеологии и создании террористических ячеек.

Казни прошли во вторник в Эр-Рияде, Медине, Мекке, а также в ряде других городов королевства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДАРАВИЯ, КАЗНЬ, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]