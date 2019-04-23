В Саудовской Аравии казнили почти 40 террористов

В Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении 37 граждан страны, которых ранее признали виновными в терроризме, сообщают западные СМИ со ссылкой на МВД страны.

По данным СМИ этих людей обвиняли в следовании экстремистской идеологии и создании террористических ячеек.

Казни прошли во вторник в Эр-Рияде, Медине, Мекке, а также в ряде других городов королевства.