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Дальнее зарубежье 23.04.2019 20:27

Туск заверил Зеленского в неизменной поддержке Украины

Председатель Евросовета Дональд Туск сообщил о своих телефонных разговорах во вторник с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и с действующим президентом Петром Порошенко.

"Во-первых, хороший телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил его в неизменной поддержке ЕС Украины. Ожидаем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", - написал Д.Туск в "Твиттере".

Он также отметил телефонный разговор с П.Порошенко "после пяти лет хорошего сотрудничества".

"Конкурсные, свободные и справедливые президентские выборы с мирной передачей власти - лучшее доказательство прогресса и демократии на Украине", - подчеркнул глава Европейского совета.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]