Спецслужбы Индии заранее сообщили властям Шри-Ланки имя предполагаемого организатора взрывов, связанного с ИГ - телеканал

Индийские спецслужбы передали чиновникам Шри-Ланки очень конкретные разведданные о готовящихся терактах, в том числе и имя предполагаемого организатора Захрана Хашима, связанного с ИГИЛ , сообщает CNN со ссылкой на источник.
По данным собеседника телеканала, ранние предупреждения индийских спецслужб чиновникам Шри-Ланки о готовящихся взрывах были основаны на информации, полученной в ходе допроса члена ИГИЛ.
Он, в частности, предоставил следователям имя человека, которого обучал в Шри-Ланке, и который связан с местной экстремистской группой National Thowfeek Jamaath (NTJ) (запрещена в РФ), причастной к взрывам.
"Пока мы расследовали дела ИГИЛ, во время допроса обвиняемого он раскрыл имя человека, Захрана Хашима, который является одним из террористов-смертников и связан с NTJ", - сказал источник разведки в Индии.
По его словам, допрашиваемый сообщил, что сыграл определенную роль в радикализации З.Хашима.
"Индийские спецслужбы поделились информацией со своими коллегами в Шри-Ланке", - сказал источник телеканала.
Отмечается, что имя З.Хашима фигурирует в записке от 11 апреля, подписанной заместителем генерального инспектора полиции Шри-Ланки.
В ней З.Хашим назван лидером NTJ.
"Некая служба внешней разведки сообщила, что лидер исламистской группировки "Таухид джамаат", Мохамед Кассим Мохамед Захран, также известный как Захран Хашим и его последователи планировали теракты смертников в Шри-Ланке", - говорится в записке, с копией которой удалось ознакомиться телеканалу.
Данная информация была широко распространена среди целого ряда служб безопасности и некоторых правительственных министерств.
За серию взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в минувшее воскресенье, взяла на себя ответственность террористическая группировка "Исламское государство" , говорится в сообщениях медиаресурсов, связанных с исламскими радикалами.
"Исполнители атаки, которая была направлена против граждан ряда государств и христиан в Шри-Ланке два дня назад, были из ИГ", - говорится в сообщении этих медиаресурсов.
Серия взрывов произошла на Шри-Ланке в минувшее воскресенье. Число погибших в результате взрывов в день католической Пасхи достигло 310 человек - несколько людей скончались в больницах от полученных ранений. По данным министерства здравоохранения, до сих пор неопознанными остаются тела 41 погибшего. Число пострадавших составляет 480 человек.
Объектами нападения террористов в пасхальное воскресенье стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
Полиция Шри-Ланки задержала около 40 человек по подозрению в причастности к серии взрывов. Власти возложили ответственность за теракты на исламистскую группировку "Таухид джамаат".
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