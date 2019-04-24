Трамп встретился с основателем Twitter

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.
"Замечательная встреча состоялась этим днем в Белом Доме с Джеком (Дорси - ИФ) из Twitter. Много тем обсудили, касающихся их платформы, и мира социальных сетей в целом. Надеюсь на открытый диалог", - написал Д.Трамп.
Пресс-секретарь Twitter назвал в своем заявлении встречу c президентом "конструктивной".
Тем временем, как сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленный о разговоре источник, президент значительную часть встречи жаловался, что потерял часть подписчиков. По его мнению, Twitter целенаправленно удаляет подписчиков.
В свою очередь, Дж.Дорси отметил, что число фолловеров может измениться в связи с тем, что Twitter проводит работы по избавлению от поддельных учетных записей.
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